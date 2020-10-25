Советник Трампа указал на проблему с введением новых санкций против России

США ввели так много санкций против России и Ирана, что у Вашингтона почти не осталось возможностей для новых ограничений, сказал советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты спросили О'Брайена, будет ли Вашингтон реагировать на утверждения американской разведки о попытке России и Ирана повлиять на выборы в США. «Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало [возможностей], чтобы что-то сделать [в связи с этим]», — ответил помощник Дональда Трампа.

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При этом американские власти изучают все возможные меры сдерживания в отношении России, Ирана, Китая и некоторых других стран, отметил он.

Ранее, 16 октября, О'Брайен заявил, что в России практически отсутствуют объекты, в отношении которых США могут вводить ограничения. По его словам, найти такие новые места сложно «из-за всеобъемлющего характера существующих санкций».

За последние годы Вашингтон накладывал на Россию санкции в связи с присоединением Крыма, строительством Крымского моста, конфликтом на Украине и возможным вмешательством в президентские выборы 2016 года. Ряд других законопроектов также находится на рассмотрении в Конгрессе.