Россия ответила на санкции США против НИИ химии и механики

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов ответил на введенные американской стороной санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Об этом сообщает ТАСС.

Антонов заявил, что Россия отвергает и считает нелегитимными введенные Соединенными Штатами санкции против НИИ. Он также указал, что Москва, в отличие от Вашингтона, «не ведет наступательные операции в киберсфере», поскольку такая вредоносная деятельность «противоречит принципам нашей внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений».

23 октября Министерство финансов США сообщило о введении санкций против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Американские власти считают, что НИИ связан с «опасной вредоносной [компьютерной] программой Triton», которая была создана якобы для того, чтобы «наносить ущерб и манипулировать промышленными системами безопасности».

О негласных санкциях в связи с охлаждением отношений между США и Россией ученые начали говорить в 2014 году. Так, Министерство энергетики США закрыло российским ученым доступ в американские лаборатории, а в сентябре того же года ряд российских химиков заявили о том, что при отправления статей на публикацию основные зарубежные издательства сразу направляют российским ученым отказ.