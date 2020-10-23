Статью российских ученых отказались публиковать в научном журнале из-за санкций

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) из-за наложенных на Россию санкций. Об этом сообщает ТАСС.

AGU мотивировал свой отказ тем, что статья «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством» является следствием «научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как части правительства РФ». В РАН пообещали обратиться в Национальную академию наук США и разобраться в случившемся.

Под эгидой AGU издаются научный журнал Geophysical Research Letters и серия журналов Journal of Geophysical Research, являющиеся основными высокорейтинговыми изданиями в области геофизики.