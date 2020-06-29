Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай. Несмотря на то, что Вашингтон все еще впереди, он утратил абсолютное первенство. Об этом в интервью с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

России же в рейтинге стран-лидеров он отвел четвертое место. Главным потенциалом Москвы Журавлев назвал фундаментальную науку, однако, по его словам, торгующей сырьем стране сложно удержать мировое господство.

По словам эксперта, у США сильная армия, однако уже не самая сильная экономика. Он также подчеркнул, что мировое господство Вашингтону досталось лишь в 1991 году, после распада СССР. США и Великобритания при этом остаются мировыми финансовыми центрами: доллар еще долго будет резервной валютой, а центр торговли драгоценными металлами и камнями по-прежнему находится в Лондоне, добавил эксперт.

Новыми конкурентами США стали Китай и Индия, однако, по словам политолога, у них нет развитой фундаментальной науки, которая обеспечивала бы новые отрасли в экономике. Однако, добавил он, наука развивается там быстрыми темпами. При этом, утверждает Журавлев, многие олигархи Индии связаны с Вашингтоном. «Вопрос: захочет ли Нью-Дели стать стабильно второй державой после США или будет стремиться к мировому лидерству?» — сказал эксперт.

Ранее в интервью с The Guardian канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США. По ее словам, странам стоит обдумать стратегии на случай, если Вашингтон по своему желанию перестанет быть мировой державой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!