Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

По ее словам, европейские страны должны серьезно поразмыслить над новой реальностью, в которой Вашингтон не стремится исполнять роль мирового лидера, как прежде. «Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — заявила канцлер ФРГ.

Комментируя сокращение американского военного контингента в Германии, Меркель заметила, что войска США помогают защищать не только европейскую часть НАТО, но и интересы Вашингтона. Она заверила, что Берлин продолжит наращивать военный потенциал, и выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США.

«Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику», — заключила Меркель.

6 июня президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число своих военнослужащих в Германии из-за просроченной выплаты Берлина в НАТО. В США пояснили, что американский лидер не планирует «наказывать» таким образом канцлера ФРГ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



