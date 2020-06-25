Германия собралась стать гегемоном в Европе

На фоне пандемии коронавируса Германия, которая в течение последних десятилетий отказывалась занять роль лидера в регионе, решила пересмотреть свою политику и собралась стать гегемоном в Европе. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, по окончании холодной войны немецкие власти долгое время соблюдали баланс в своих отношениях с остальными странами Европы, США и Россией и не пытались занять лидирующие позиции. Однако даже до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, эта стратегия показала свою несостоятельность после того, как Берлин, с одной стороны, столкнулся с проблемами в отношениях с администрацией нового президента США, а с другой — с ростом влияния Китая и агрессивным поведением России. С началом же распространения новой инфекции в европейских странах необходимость пересмотра подобной политики стала еще более очевидной.

Если ранее европейские страны могли обратиться за помощью к Вашингтону или Пекину, то с началом пандемии они фактически лишились такой возможности: США продемонстрировали неубедительную реакцию на кризис, а доверие к Китаю значительно ослабло на фоне сообщений о его попытках скрыть информацию о коронавирусе. В итоге европейские государства осознали, что могут рассчитывать только на Евросоюз, и в первую очередь на Германию.

Германия, отмечает Politico, является не только сильнейшей экономикой региона, но и страной с самой большой территорией и численностью населения в Европе. Кроме того, из всех европейских стран именно она смогла дать наиболее адекватный ответ на угрозу распространения коронавируса и показала хорошие результаты в борьбе с инфекцией, особенно по сравнению с США или Великобританией. «Готова ли Европа, чтобы Берлин еще больше усилил контроль? Короткий ответ: у нее просто нет выбора», — пишет издание.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель, которая до начала пандемии была главным образом сосредоточена на поиске преемника, теперь активизировала усилия по объединению Европы, несмотря на то, что в предыдущие кризисы наоборот была склонна рассматривать Евросоюз как структуру, мешающую Берлину. В частности, в ходе одного из своих выступлений Меркель заявила, что Германии пришло время вмешаться в ситуацию в регионе. При этом канцлер подчеркнула, что отныне помощь Европе будет иметь центральное значение для национальных интересов Берлина.

Как отмечает Politico, Меркель уже одобрила создание фонда объемом в 500 миллиардов евро для поддержки экономики стран Евросоюза, пострадавших от коронавируса. «До пандемии такой шаг был бы немыслим», — считает издание. В дальнейшем же, по мнению экспертов, канцлер рассчитывает предпринять еще ряд мер, которые, с одной стороны, будут способствовать сохранению единства Европы, а с другой стороны — усилят позиции Германии в регионе. В частности, речь идет о пересмотре правил конкуренции в ЕС и создании Совета безопасности Евросоюза.

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