Главную экономику Европы настигли беспрецедентные проблемы

Объем промышленного производства в Германии упал на рекордные 17,9 процента в апреле по отношению к прошлому месяцу. Страну настигли беспрецедентные проблемы, поскольку темпы снижения стали самыми большими с начала ведения статистики в 1991 году, пишет Bloomberg.

Главная экономика Европы может сократиться почти на 10 процентов во втором квартале, хотя деловая активность начала расти. Министерство экономики заявило, что Германия достигла пика кризиса, а восстановление экономики уже началось благодаря поэтапному ослаблению защитных мер и увеличению производства в автомобильной промышленности.

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Согласно данным национальной статистики, которую приводит Trading Economics, выпуск потребительских товаров снизился на 8,7 процента. Резкое падение было зафиксировано в автопроме (сокращение на 74,6 процента), строительная активность снизилась на 4,1 процента, а выработка электроэнергии упала на 7,2 процента.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нынешний кризис стал самым тяжелым в истории страны. Правительство приняло пакет мер по поддержке экономики Германии общим объемом 130 миллиардов евро. По прогнозам немецкого центробанка, главная экономика Европы сократится на 7,1 процента в 2020 году с учетом сезонных поправок и на 6,8 процента — без их учета.

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