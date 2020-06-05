Главную экономику Европы настигли худшие времена в истории

Нынешний кризис стал самым тяжелым в истории Германии. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

По ее словам, экономику страны настигли худшие времена. На неполный рабочий день были переведены около семи миллионов жителей Германии. В то же время Меркель считает, что власти действовали правильно в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее правительство приняло пакет мер по поддержке экономики Германии общим объемом 130 миллиардов евро.

По прогнозам центробанка страны, главная экономика Европы сократится на 7,1 процента в 2020 году с учетом сезонных поправок и на 6,8 процента — без их учета. Германии может потребоваться два года, чтобы выйти на докризисный уровень.

Более 600 тысяч человек уже потеряли свои рабочие места, и, по оценкам института Ifo, еще около семи миллионов человек получают временную государственную поддержку.

Ранее, 4 июня, Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличил объем чрезвычайной программы покупки облигаций стран ЕС на 600 миллиардов евро, до 1,35 триллиона евро.

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