Главная экономика Европы пережила рекордный спад

Главная экономика Европы, экономика Германии, пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. В первом квартале ВВП страны сократился на 2,2 процента по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года. Об этом пишет СNBC.

Сокращение было вызвано карантинными мерами, которые были введены в стране в марте из-за пандемии коронавируса. В годовом исчислении экономика Германии сократилась на 2,3 процента с января по март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Материалы по теме Под откос Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму

Ожидается, что показатели станут еще хуже. Статистическое управление Германии прогнозирует падение ВВП на 10 процентов во втором квартале. Власти Германии начали ослаблять ограничения в конце апреля, однако многие сектора экономики остаются закрытыми. Несмотря на это, крупнейшая экономика Европы показала результаты лучше, чем Франция и Италия, где в первом квартале ВВП сократился на 5,8 и 4,7 процента соответственно.

Однако Германия недосчитается в этом году почти 100 миллиардов евро налогов. Из этой суммы 44 миллиарда евро недополучит федеральный бюджет, 35 миллиардов евро — региональные и 15,6 миллиарда евро — местные бюджеты, пишет Deutsche Welle со ссылкой на прогноз министерства финансов ФРГ.

Падение экономики Германии из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса будет худшим для страны с гитлеровских времен и окончания Второй мировой войны, считает источник в Министерстве экономики страны.

В первом квартале 2020 года ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что по итогам года ВВП Италии и Испании сократятся на 9,1 процента и 8 процентов соответственно. ВВП Франции потеряет 7,2 процента, экономика Германии — 7 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!