Главная экономика Европы затормозится из-за вируса

Темпы роста ВВП Германии, которую называют главной экономикой Европы, могут не дотянуть до прогноза. Показатель и так был ухудшен в конце прошлого года из-за опасений распространения коронавируса. Об этом сообщил глава ЦБ Германии Йенс Вайдман, его слова приводит Reuters.

«В целом, экономический рост в этом году может оказаться несколько ниже, чем наши эксперты оценивали в декабре», — констатировал Йенс. В конце 2019-го показатель по ВВП срезали вдвое — до 0,6 процента.

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Ранее о стагнации говорили эксперты немецкого института экономических исследований DIW. По их подсчетам, Рост ВВП страны в январе-марте 2020 года может затормозиться до 0,1 процента в квартальном исчислении.

Это связывают с угрозой коронавируса, если вирус продолжит распространяться, под удар попадет прежде всего промышленность Германии.

Экономика Еврозоны в целом проседает. Так совокупный ВВП еврозоны, в которую входят 19 стран, в конце прошлого года вырос на 0,1 процента, что стало самым низким показателем за последние шесть лет.

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