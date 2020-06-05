Спасение главной экономики Европы связали с электромобилями

Правящая коалиция Германии, в которую входят консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), приняла план спасения от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Пакет мер финансового стимулирования главной экономики Европы составляет 130 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg.

В одном из наиболее острых вопросов на переговорах немецкие автопроизводители оказались в проигрышном положении. Канцлер Ангела Меркель отказалась предоставить прямую государственную поддержку на покупку автомобилей с двигателями на бензине или дизеле в то время, как субсидии на покупку электромобилей будут увеличены.

Глава ХДС объяснила, что принятый пакет мер создаст предпосылки для устойчивого развития экономики в будущем. Правительство уже давно планирует ускорить переход немецкого автопрома на электромобили. Поэтому меры, призванные спасти главную экономику Европы, решили связать с этими планами.

По данным Bloomberg, затрачиваемые средства превзошли ожидания многих экспертов почти на треть. Наряду с поддержкой рынка электромобилей, правительство приняло решение снизить налог на добавленную стоимость (НДС) и направить деньги на строительство инфраструктуры для сверхбыстрых мобильных сетей пятого поколения (5G), а также на улучшение железнодорожного сообщения.

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Как отмечает агентство, Меркель обязалась потратить любые средства на восстановление экономики. На текущий момент общий размер германской программы помощи (с учетом согласованных в марте мер) составил 1,3 триллиона евро — самый масштабный проект в Евросоюзе. Тем не менее предотвратить рост безработицы в мае, достигшей рекордной отметки с конца 2015 года, не удалось.

По словам министра финансов ФРГ Олафа Шольца (СДПГ), проводимая бюджетная политика позволила осуществить большие расходы на финансовую поддержку. Правительство примет меры, чтобы государственный долг составлял не более 60 процентов ВВП (по прогнозам, он может достигнуть 80 процентов).

Несмотря на рекордный обвал, экономика Германии оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе. Так, в первом квартале экономика Франции сократилась на 5,8 процента (рекорд со времен окончания Второй мировой войны), Италии — на 4,7 процента, Испании — на 5,2 процента, Бельгии — на 3,9 процента.

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