Германия оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе

Несмотря на тяжелую ситуацию, Германия оказалась страной с наиболее устойчивой к кризису экономикой в Европе. Об этом сообщает Tagesspiegel.

На фоне пандемии экономика Германии пережила рекордный обвал со времен финансового кризиса 2008 года. В первом квартале ВВП сократился на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Тем не менее, как отмечают эксперты, потери других европейских стран оказались гораздо выше. Так, в первом квартале экономика Франции сократилась на 5,8 процента (рекорд со времен окончания Второй мировой войны), Италии — на 4,7 процента, Испании — на 5,2 процента, Бельгии — на 3,9 процента.

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Более того, по сравнению с другими крупными европейскими экономиками Германии удалось сформировать большую финансовую подушку безопасности. Размер госдолга ФРГ к ВВП составил около 62 процентов (меньше, чем в предыдущий кризис), тогда как во Франции — 98 процентов.

Также власти Германии подготовили самый комплексный пакет мер социальной помощи, который составляет 30 процентов ВВП. Для сравнения в Испании — только 12 процентов.

Прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации в Германии также умеренные. По мнению Европейской комиссии, в 2020 году спад в немецкой экономике составит 6,5 процента против 8,2 процента во Франции и более девяти процентов в Испании, Италии и Греции.

Что касается безработицы, то, по данным Европейской комиссии, в Германии прогнозируется относительно небольшой рост до четырех процентов. Ожидается, что во Франции более десяти процентов трудоспособных граждан окажутся без работы.

Еще один показатель — энергопотребление, падение которого указывает на сокращение масштабов производства. С середины марта потребление электроэнергии в будние дни в Германии сократилось приблизительно на восемь процентов, что также незначительно на фоне ситуации в других европейских странах.

Кроме того, коронавирус не так сильно ограничил общественную жизнь в Германии, как в других частях Европы. Например, число посещений магазинов и мест отдыха уменьшилось на 33 процента, в то время как во Франции и Великобритании — на 69 процентов.

Эксперты также указывают на благоприятный климат на немецких предприятиях. Менее половины финансовых руководителей (44 процентов) выразили беспокойство относительно будущего.

Отмечается, что в Германии экономическая деятельность, за исключением строительных работ, приостанавливалась относительно недолго (чуть более пяти недель). Во Франции, к примеру, все было приостановлено на два месяца.

Закрытие границ также не стало препятствием, поскольку индустрия туризма не оказывает огромного воздействия на экономику Германии, в отличие от стран Южной Европы.

На днях Европейскому союзу предрекли сильнейший в истории экономический спад из-за пандемии, последствия которой угрожает единству объединения.

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