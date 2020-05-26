Европа приготовилась жить без Германии

Европейский центробанк (ЕЦБ) приготовился жить без Бундесбанка — центрального банка Германии и своего крупнейшего акционера, пишет Reuters. В перспективе это может поставить под угрозу существование еврозоны.

Конфликт разгорелся из-за нежелания Германии участвовать в общеевропейской программе количественного смягчения (QE) на 750 миллиардов евро, подготовленной ЕЦБ. В рамках нее национальные регуляторы стран еврозоны должны будут скупать у коммерческих банков активы в виде государственных облигаций стран-членов и бондов коммерческих компаний.

Программа преследует две цели: пополнить баланс коммерческих банков, выступающих продавцами, ликвидностью, которую можно будет использовать для выдачи необходимых пострадавшей экономике кредитов, и понизить доходность скупаемых бумаг. Последнее позволит размещать новые выпуски облигаций с пониженной ставкой.

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Поначалу Бундесбанк согласился участвовать в программе, однако затем усмотрел в ней целый ряд нарушений. В итоге вопрос был вынесен на рассмотрение Конституционного суда Германии, и в начале мая тот подтвердил наличие оснований для того, чтобы считать готовящуюся программу QE незаконной.

В частности, суд указал, что программу можно рассматривать как «монетарное финансирование» — вливание средств в экономику за счет эмиссии. Такая мера влечет инфляцию и потому запрещена в еврозоне и в Евросоюзе. Ранее считалось, что QE не является прямым «монетарным финансированием», поскольку использует посредников в виде коммерческих банков.

Также суд постановил, что скупка «мусорных» облигаций «компаний-зомби» позволит им оставаться на плаву и негативно скажется на балансах как коммерческих банков, так и центробанков, а значит в конечном итоге навредит вкладчикам. То же самое произойдет при скупке госдолга стран с низким рейтингом. Суд дал ЕЦБ три месяца на обоснование необходимости и безопасности программы QE, до тех пор запретив Бундесбанку в ней участвовать.

После этого глава ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что найдет способ заставить Германию участвовать в общем деле спасения европейской экономики. Однако теперь, как указывают источники агентства, в этом появились сомнения. ЕЦБ готовится к худшему сценарию, который подразумевает полный отказ Бундесбанка от участия в количественном смягчении.

Не исключается, что ЕЦБ развернет полномасштабную юридическую операцию против Бундесбанка и подаст иск в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС, решения которой не могут быть обжалованы. Это станет беспрецедентным шагом с момента внедрения евро как единой валюты и теоретически может поставить под угрозу само ее существование.

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