В администрации Трампа прокомментировали информацию о тайном выводе войск из ФРГ

Президент США Дональд Трамп не планирует «наказывать» канцлера ФРГ Ангелу Меркель выводом американских войск из Германии. Об этом заявила пресс-секретарь главы Белого дома Кейли Макинани. Ее слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга Макинани задали вопрос о том, не собирается ли американский лидер «наказать» Меркель за то, что она отказалась от участия во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.

«Он [Трамп] никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует исходя из интересов США», — сказала пресс-секретарь американского лидера. При этом Макинани отметила, что не может подтвердить сам факт принятия решения о выводе войск.

Меркель сочла невозможным личное присутствие на встрече в Белом доме ввиду ситуации с коронавирусом.

Ранее издание Der Spiegel сообщило о том, что власти США решили вывести часть своих войск из Германии, однако не предупредили об этом местные власти.

6 июня президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, дислоцированного в Германии. В настоящее время на территории страны находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

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