Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки в Вашингтон на саммит G7 по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Меркель сочла невозможным личное присутствие на встрече в Белом доме, которая должна состояться в конце июня, ввиду ситуации с коронавирусом.

Данный саммит, по задумке Трампа, должен стать символом возвращения США к нормальной жизни и ознаменовать успехи страны в борьбе с коронавирусом.

Ранее американский лидер отменил встречу лидеров стран G7, назначенную на март, и пообещал провести вместо нее видеоконференцию. Однако вскоре он принял решение, что саммит можно провести и в прежнем формате.

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