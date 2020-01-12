В Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая

Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая. Его заявление опубликовано на официальном сайте Пентагона.

«Мы должны удостовериться, что движемся так же быстро или быстрее, чем потенциальные оппоненты в лице Китая и России», — считает он.

Как отметил Хайтен, в Пентагоне понимают, что ведомству необходимо «двигаться быстрее». В частности, он подчеркнул важность лидерства в киберпространстве.

Ранее директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, Китай — в долгосрочной. Глава разведывательного управления согласился с мнением, что если страну «припереть к стенке», то она может реагировать непредсказуемым образом. По его словам, это вполне применимо к России. «Экзистенциальную угрозу» для Америки также представляют «несколько тысяч ядерных зарядов», которые есть у Москвы, отметил Эшли.

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