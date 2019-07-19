В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике

Для конкуренции с Россией в Арктике США необходимы шесть новых ледоколов, заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет», — сказал Абель, выступая на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС. Вице-адмирал добавил, что российской стороной были созданы шесть новых баз в Арктике, а также построены шесть новых ледоколов.

В январе сообщалось, что США планируют усилить свое присутствие в Арктике, чтобы потеснить позиции России в этом регионе.

В декабре прошлого года Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике из-за опасений просить помощи у России в случае поломки единственного американского тяжелого ледокола. По словам главы ВМС США Ричарда Спенсера, Россия усиливает свое присутствие в Арктике, объясняя это исследованиями и спасательными операциями. «Думаю, нам тоже нужно поискать там, что исследовать и кого спасать», — заявил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!