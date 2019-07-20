Разведка США сравнила российскую и китайскую угрозу

Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, Китай — в долгосрочной, заявил директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает РИА Новости.

«В краткосрочной перспективе это Россия», — ответил Эшли во время Аспенского форума на вопрос, кто опаснее для Вашингтона: Москва или Пекин.

Глава разведывательного управления согласился с мнением, что если страну «припереть к стенке», то она может реагировать непредсказуемым образом. По его словам, это вполне применимо к России. «Экзистенциальную угрозу» для Америки также представляют «несколько тысяч ядерных зарядов», которые есть у Москвы, отметил Эшли.

«Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — отметил генерал-лейтенант.

Ранее замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что для конкуренции с Россией в Арктике американцам необходимы шесть новых ледоколов.

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