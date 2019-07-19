США заинтересовались западной границей России

Самолет военно-воздушных сил США провел разведку у западных границ России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает вылеты военной авиации.

Известно, что стратегический разведывательный самолет RC-135V вылетел с британской авиабазы Милденхолл и маневрировал над российскими границами в балтийском регионе (Калининградская область) в течение трех часов. Сначала он облетел область по кругу, а затем продолжил разведку на ее южной и восточной границах в пространстве Польши и Литвы.

4 июля в сети появилось видео перехвата Россией американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon («Посейдон»), который проводил разведку у берегов Крымского полуострова днем ранее. Отмечалось, что это произошло в нейтральном воздушном пространстве в 75 километрах от побережья

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