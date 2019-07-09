Британия разведала российские берега

Британский самолет радиоэлектронной разведки совершил полет вдоль черноморского побережья России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает вылеты военной авиации.

Как отмечается, Bombardier Global Express Sentinel R1 принадлежит Военно-воздушным силам Великобритании. Он сначала провел разведку в районе Новороссийска, где сделал круг на расстоянии почти 62 километров от берега, затем направился к Крымскому полуострову.

Отмечается, что разведчик облетел побережье. При этом в районе Севастополя, где действуют войска радиоэлектронной борьбы, он приближался к береговой линии на расстояние не ближе 100 километров.

4 июля в сети появилось видео перехвата Россией американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon («Посейдон»), который проводил разведку у берегов Крымского полуострова днем ранее. Отмечалось, что это произошло в нейтральном воздушном пространстве в 75 километрах от побережья.

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