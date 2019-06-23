Американские самолеты полетали у берегов Крыма и границ Донбасса

Два военных самолета США провели разведку у берегов Крыма и границ Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта PlaneRadar.

Согласно данным портала, беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии в 7:40 по московскому времени и около 3,5 часов проводил разведку на линии разграничения в Донбассе, после чего полетел к российскому побережью Черного моря.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon взлетел с того же места в 19:55 по московскому времени и через полчаса был в 32 километрах от берега в районе Севастополя.

Отмечается, что в последнее время иностранные беспилотники и разведывательные самолеты все чаще появляются у российских границ. 6 июня сразу несколько американских самолетов-разведчиков совершили полеты вдоль границ России.

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