В российском городе приземлился самолет НАТО

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Германии приземлился на аэродроме в Кемерове. Фотографии Airbus A400M-100 опубликованы в группе «Типичный Кемерово» во «ВКонтакте».

Воздушное судно прибыло в город 13 июня, однако известно об этом стало только сейчас. Очевидец Михаил Леухов в беседе с «Сибдепо» сообщил, что борт принадлежит НАТО. «Самолет летел из Азии в Европу с дозаправкой в Новосибирске, но в 16 часов в аэропорту Толмачево была гроза. Самолет не стал ждать и ушел на запасной аэродром в Кемерово», — добавил он.

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Спустя несколько часов Airbus покинул российский аэродром.

В мае Генштаб Испании показал фотографии самолетов ВВС России, которые перехватила воздушная полиция НАТО. Инцидент произошел после того, как российские истребители вошли в воздушное пространство «восточного фланга» блока.

В феврале сообщалось о пролете над территорией России самолета ВВС США. В Пентагоне объяснили, что это первая разведка в рамках Договора по открытому небу с ноября 2017 года.

Airbus А400М — четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет. Он способен развивать скорость до 790 километров в час и преодолевать до 9,3 тысячи километров. Может перевозить до 38 тонн грузов или 116 военнослужащих в полной экипировке. Серийное производство А400M началось в 2011 году, а первые поставки заказчикам — в 2013-м.

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