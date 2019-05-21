Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС выполнили наблюдательный полет у берегов США. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов. Они также проследовали над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. В общей сложности бомбардировщики находились в воздухе более 12 часов.

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В ведомстве указали, что на некоторых участках маршрута американская сторона поднимала самолеты. Сопровождали ракетоносцы истребители F-22 Военно-воздушных сил США.

17 мая сообщалось, что российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил новый наблюдательный полет над стратегическими военными объектами на территории США. Полет российского воздушного судна прошел над закрытыми районами штатов Арканзас, Техас, Луизиана и Миссури.

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