Российский разведывательный самолет снова полетал над США

Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил новый наблюдательный полет над стратегическими военными объектами на территории США. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

Полет российского воздушного судна прошел над закрытыми районами штатов Арканзас, Техас, Луизиана и Миссури. Самолет-разведчик находился в небе более семи с половиной часов. Полет был согласован с американской стороной в рамках международного Договора по открытому небу (ДОН).

В числе осмотренных объектов — авиабаза Барксдейл, где размещены все стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и располагается штаб Командования глобального удара ВВС США, и база Уайтмен в Миссури, на которой находятся стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и дальние бомбардировщики B-1B Lancer.

Материалы по теме Еще полетаем Почему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики

Предыдущий полет российского разведывательного самолета над США прошел 26 апреля. До этого, в конце февраля и начале марта, Boeing OC-135B ВВС США провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Такие полеты не проводились с ноября 2017 года до марта 2019-го. По словам пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэвиса, перерыв длился так долго из-за напряженности в российско-американских отношениях.

Ту-154М-ЛК-1 — самолет-лаборатория, созданный специально для полетов по программам ДОН.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!