Российские бомбардировщики пролетели около Аляски

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС снова выполнили наблюдательный полет у берегов американской Аляски. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Сообщается, что два самолета выполнили плановые полеты вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. Отмечается, что на отдельных участках их сопровождали американские истребители F-22.

21 мая Ту-95МС выполнили первый наблюдательный полет у берегов США.

17 мая сообщалось, что российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил новый наблюдательный полет над стратегическими военными объектами на территории США. Полет российского воздушного судна прошел над закрытыми районами штатов Арканзас, Техас, Луизиана и Миссури.

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