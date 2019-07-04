Перехват разведчика США возле Крыма попал на видео

Россия перехватила американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon («Посейдон»), который проводил разведку у берегов Крымского полуострова 3 июня. Видео разместил в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его словам, ролик прислал один из подписчиков. «Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову», — говорится в сообщении. В другой записи отмечается, что перехват произошел в нейтральном воздушном пространстве в 75 километрах от побережья.

О полете «Посейдона» Военно-морских сил США сообщалось 3 июля в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает вылеты военной авиации. Отмечалось, что борт взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он патрулировал акваторию Черного моря вдоль российского побережья, в том числе Крыма.

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