Британский самолет-разведчик подлетел к Крыму второй раз за двое суток

Самолет-разведчик ВВС Великобритании утром 10 июля пролетел вдоль Черноморского побережья России спустя менее чем сутки после того, как такой же самолет уже проследовал по похожему маршруту. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ресурса Plane Radar.

Как отмечает ресурс, самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 находился на расстоянии 66 километров от береговой линии. К 7:40 утра он, завершив миссию, вернулся на аэродром базирования.

Менее чем за сутки до этого, утром 9 июля, другой самолет той же модели пролетел на расстоянии примерно 62 километров от побережья Крыма. При этом в районе Севастополя, где действуют войска радиоэлектронной борьбы, он приближался к береговой линии на расстояние не ближе 100 километров.

4 июля в сети появилось видео перехвата Россией американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon («Посейдон»), который проводил разведку у берегов Крымского полуострова днем ранее. Отмечалось, что это произошло в нейтральном воздушном пространстве в 75 километрах от побережья.

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