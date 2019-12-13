Пентагон обеспокоило усиление России и Китая

Министерство обороны США обеспокоено развитием военной мощи России и Китая, заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям», передает ТАСС.

«Мы вступили в новую эру соперничества великих держав. Во-первых, Китай, во-вторых, Россия представляют сейчас для Министерства обороны США главное направление деятельности», — сказал глава Пентагона. По его словам, оба государства ведут ускоренную модернизацию своих вооруженных сил, в том числе увеличивают свои возможности в космосе и в киберпространстве.

Эспер также указал на то, что КНР активно усиливает свое военное присутствие в азиатских странах, а Россия якобы пытается внести раскол в ряды НАТО.

Ранее в декабре в НАТО назвали Россию основной угрозой. В заявлении по итогам саммита в Лондоне было сказано, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.

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