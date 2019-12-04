В Кремле оценили решение НАТО увеличить оборонный бюджет

Увеличение оборонных расходов стран НАТО подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 4 декабря.
Несмотря на это Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений, подчеркнул представитель Кремля. Песков заверил, что безопасность страны и паритет в плане стратегической стабильности «на целый ряд лет перспективно гарантированы».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут в следующем году на 130 миллиардов долларов, в 2024-м — на 400 миллиардов долларов.
3 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к российским границам представляет потенциальную угрозу безопасности страны. Он также указал на значительное увеличение военных расходов альянса с момента его основания.