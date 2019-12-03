Путин заявил об угрозе России из-за действий НАТО

Приближение НАТО к российским границам представляет угрозу безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 3 декабря.
Глава государства напомнил, что в момент создания альянса его членами были 12 государств, а сейчас их уже 29. «Совокупные военные расходы стран альянса — более чем 70 процентов общемирового объема военных расходов», — сказал он.
Путин также отметил, что в НАТО сегодня руководствуются устаревшими стереотипами мышления, на основе которых нельзя принимать эффективные решения. Он также напомнил о попытках России выстроить сотрудничество с альянсом.
19 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет и дальше отвечать на размещение баз НАТО вблизи своих границ. Ранее в том же месяце президент отмечал, что приближение инфраструктуры альянса к границам РФ не вызывает «никакой радости».
Российский лидер не единожды высказывал опасения из-за расширения НАТО в восточном направлении.