В НАТО назвали Россию своей главной угрозой

Россия стала напористой, инвестирует в создание ядерного оружия и нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире France 24, отвечая на вопрос о главных угрозах альянсу.

При этом он отметил, что НАТО является самым сильным и успешным альянсом в истории. По словам Столтенберга, этого удалось достичь благодаря умению адаптироваться и меняться в «изменяющемся мире».

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. По его словам, для борьбы с ней необходимо усилить взаимодействие разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности. Также в послании главы государства упоминалось о намерении России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона.

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