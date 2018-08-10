Россию причислили к главным угрозам для НАТО

Россию назвали одной из основных угроз для безопасности НАТО. Об этом говорится в ролике Североатлантического альянса, размещенном на странице пресс-секретаря организации Пирса Казалета в Twitter. Полная версия видео доступна на YouTube-канале НАТО.

«Сегодня мы сталкиваемся с гораздо более широким спектром угроз, чем в прошлом», — указал Казалет.

В приведенном им отрывке ролика говорится о давлении со стороны Москвы. «На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО», — отмечается в видео.

Среди других угроз альянс также называет ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в Африке, которая привела к массовой миграции местных жителей и увеличению числа террористических атак. Указывается, что НАТО в ответ усиливается и поддерживает международные усилия по поддержанию стабильности. Кроме того, беспокойство у блока вызывают распространение оружия массового поражения, кибератаки, сфера поставок энергоносителей и изменение климата.

В коне июля сообщалось, что российская угроза приводит к необходимости строительства в Восточной Европе новых дорог, которые бы обеспечили оперативную транспортировку военной техники. Ранее в том же месяце лидеры стран — членов НАТО заявили о возможной угрозе со стороны Москвы.

В то же время в начале года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг утверждал, что в нем более не считают Россию угрозой, а затем отмечал, что блок планирует совмещать сдерживание Москвы с поиском диалога.

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