В НАТО из-за России взялись за дороги

Российская угроза приводит к необходимости строительства в Восточной Европе новых дорог, которые бы обеспечили оперативную транспортировку военной техники, сообщает Popular Mechanics (PM).

Американское издание отмечает, что значительная часть восточноевропейских дорог не способна выдержать нагрузку, создаваемую танками и другой тяжелой военной техникой. Не рассчитано на это и множество невысоких мостов и узких туннелей. Особую озабоченность военных вызывает состояние дорожной инфраструктуры в Прибалтике.

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В докладе Центра анализа европейской политики (США), на который ссылается PM, отмечается необходимость «дополнительных мер для обеспечения эффективного сдерживания» российского угрозы.

Одним из самых активных сторонников обеспечения мобильности НАТО в Восточной Европе выступает экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, который в апреле пожаловался на проблемы, возникшие при попытке перебросить американский танк из Польши в Румынию. «Это было очень, очень сложно», — сказал генерал.

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