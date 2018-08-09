МИД России заявил о бесполезности НАТО

МИД России прокомментировал новость об ошибочном пуске боевой ракеты в небе Эстонии. Об этом говорится в официальном

Twitter внешнеполитического ведомства.

«Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный», — написали представители министерства, сопроводив запись хештегом #МИДзнал.

7 августа Силы обороны Эстонии сообщили, что испанский истребитель Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM в воздушном пространстве страны. Снаряд ищут примерно в 40 километрах к северу от Тарту. Экстренные службы попросили местных жителей, обнаруживших ракету или ее части, не приближаться к ней и немедленно сообщить о находке.

Позднее премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал инцидент «очень прискорбным и неприятным» и пообещал организовать расследование, «чтобы подобное больше никогда не повторилось».

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