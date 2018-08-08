Случайный пуск ракеты НАТО назвали очень прискорбным

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал очень прискорбным и неприятным инцидентом случайный пуск боевой ракеты с истребителя НАТО в воздушном пространстве страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Ратаса, миссия НАТО по охране воздушного пространства является крайне важной для обеспечения безопасности Эстонии. «Однако всегда необходимо следить за обеспечением безопасности гражданских лиц. Произошедший накануне неприятный инцидент, слава Богу, обошелся без человеческих жертв, но все равно это очень прискорбно», — написал эстонский премьер-министр.

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Он пообещал, что силы обороны республики вместе с участниками миссии проведут расследование инцидента, «чтобы подобное больше никогда не повторилось».

Во вторник, 7 августа, Силы обороны Эстонии сообщили, что испанский истребитель Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве страны. Снаряд ищут примерно в 40 километрах к северу от Тарту.

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