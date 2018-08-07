Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией

Истребитель Военно-воздушных сил Испании по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает во вторник, 7 августа, пресс-служба главного штаба Сил обороны страны.

Снаряд класса «воздух-воздух» заметили в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди возле города Отепя. У ракеты есть режим самоуничтожения в небе, но не исключено, что она приземлилась на землю. Боеприпас ищут примерно в 40 километрах к северу от Тарту.

Длина снаряда составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров. Экстренные службы попросили местных жителей, обнаруживших ракету или ее части, не приближаться к ней и немедленно сообщить о находке.

Испанский истребитель Eurofighter входит в состав миссии НАТО, базирующейся в Эстонии.

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