Второй за два дня истребитель МиГ разбился в Европе

Истребитель МиГ-21 румынских ВВС разбился во время показательного выступления на юге страны, сообщает РИА Новости в субботу, 7 июля.

По данным министерства национальной обороны Румынии, полеты проводились на военно-воздушной базе в Фетешть. Истребитель рухнул в 10 километрах от нее. Позже стало известно, что пилот погиб. На место катастрофы выехала комиссия штаба ВВС, а также министр национальной обороны Михай Фифор. Военная прокуратура ведет расследование обстоятельств катастрофы.

«Интерфакс» уточняет, что самолет взорвался при ударе об землю.

6 июля сообщалось о крушении военного самолета МиГ-29 ВВС Польши в Варминско-Мазурском воеводстве страны. Самолет упал во время ночных полетов, пилот успел катапультироваться, но погиб.

МиГ-21 — советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель второго поколения, самый массовый в истории. Разработан ОКБ Микояна и Гуревича в середине 1950-х годов.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Разрабатывался в 1970-х годах.

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