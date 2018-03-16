Генсек НАТО рассказал о «двойном подходе» в отношениях с Россией

НАТО планирует совмещать сдерживание России с поиском диалога. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«НАТО продолжит придерживаться двойного подхода к России. Я имею в виду совмещение мощного сдерживания и защиты с политическим диалогом, потому что Россия — наш сосед. Поэтому мы продолжим стремиться к более конструктивным отношениям с РФ, и продолжим работать над контролем над оружием», — сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО рассказал, что члены блока увеличивали расходы на оборону на протяжении трех последних лет. К 2024 году они должны достигнуть двух процентов от ВВП каждого государства.

В феврале Столтенберг утверждал, что в НАТО более не считают Россию угрозой. По его словам, Москва не угрожает ни одной стране из Североатлантического альянса.

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