Россию назвали «историческим врагом» Европы

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Страны Евросоюза должны держаться вместе и противостоять такому «историческому врагу», как Россия, пишет шведское издание Dagens Nyheter.

Автор материала отмечает, что «победа [президента России] Владимира Путина в Сирии» сделала страну сильнее. «Хребет НАТО — США — только что "дезертировал" из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — говорится в статье.

Европа не одобрила вывод американских войск из Сирии, однако план «Б» НАТО не подготовила, пишет издание. По мнению автора, все больше стран желают наладить экономическое сотрудничество с Россией, в частности, речь идет о Франции, Греции, Германии и Венгрии. При этом в ближайшем будущем ожидать отмены санкций в отношении Москвы не стоит, говорится в материале.

В заключении автор статьи призвал страны ЕС быстрее вооружаться в рамках НАТО из-за непредсказуемых действий США и не ослаблять давление на российскую сторону.

Власти США приняли решение вывести войска из Сирии после того, как Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Американская сторона не стала поддерживать турецкую кампанию.

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