Университеты США заподозрили в контактах с Россией

Министерство образования США потребовало университеты страны рассказать о контактах с Россией и Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.

Минобразования обратилось к Массачусетскому технологическому институту (MIT) и Университету Мэриленда: они должны предоставить информацию о связях с правительством России, Фондом «Сколково», а также «Лабораторией Касперского».

«Министерство озабочено тем, что в ваших отчетах могли быть не полностью перечислены все подарки и контракты (...), имеющие иностранное происхождение», — цитирует ТАСС письмо. Университетам дают 30 дней на то, чтобы предоставить нужную информацию.

Кроме того, США заинтересованы в том, чтобы университеты рассказали о контактах с властями Китая, Саудовской Аравии и Катара, а также компаниями из этих стран: Huawei, ZTE и Saudi Aramco.

В сентябре 2017 года власти США обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже. Министерство внутренней безопасности США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании.

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