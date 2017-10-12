«Лаборатория Касперского» продолжит сотрудничать с американскими компаниями

Вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарев рассказал RT, что запрет для американских государственных учреждений на использование продукции компании не повлияет на сотрудничество «Лаборатории» с представителями бизнеса США.

«Мы продолжали, продолжаем и будем продолжать оказывать услуги американским компаниям, сотрудничать с ними. Американский рынок для нас — один из ключевых, он составляет примерно четверть выручки компании», — рассказал Шингарев.

Он отметил, что ущерб от запрета на использование продукции компании в госучреждениях США вряд ли отразится на «Лаборатории». «Продажи продукции в госорганы США близки к статистической погрешности — примерно десятая доля процента, совершенно незначительная цифра, поэтому прямой экономический ущерб будет незначительным», — указал Шингарев.

Кроме того, представитель компании отверг обвинения в сборе и передаче «Лабораторией» персональных данных пользователей третьим лицам.

«Мы собираем техническую информацию о вредоносных файлах, которая позволяет нам улучшить работу наших внутренних систем, улучшить индексирование и обнаружение вирусов», — добавил он.

В сентябре власти США обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже. Министерство внутренней безопасности США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании.