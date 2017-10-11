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СМИ узнали об «израильском следе» в скандале с софтом Касперского в США

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Ограничения на работу программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского» в США были введены после того как израильские спецслужбы выявили якобы имеющийся в антивирусе хакерский инструментарий, позволяющий тайно получать доступ к информации на компьютере жертвы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, израильтянам удалось взломать собственную сеть «Лаборатории Касперского» и выяснить, что антивирусное ПО, которым пользуется более 400 миллионов человек по всему миру, представляет собой своего рода глобальный поисковый инструмент по конфиденциальной информации.

Именно Израиль предупредил США о «широкомасштабном российском вторжении», после чего в Вашингтоне приняли решение удалить софт Kaspersky с принадлежащих правительству компьютерных систем, пишет издание.

«Как и большинство программ для обеспечения безопасности, продукты "Лаборатории Касперского" требуют доступа ко всему, что хранится на компьютере, чтобы анализировать для поиска вирусов или других угроз. Ее популярный антивирусный софт сканирует сигнатуры вредоносных или хакерских программ, а затем удаляет или нейтрализовывает их перед отправкой отчета в Kaspersky. Эта процедура, обычная для такого программного обеспечения, обеспечила идеальный инструмент для действий российской разведки, чтобы она могла исследовать содержимое компьютеров и получать все, что сочтет интересным», — утверждается в публикации.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы якобы украли секретные документы у сотрудника Агентства национальной безопасности США, с нарушением инструкции хранившим их на своем домашнем компьютере, на котором было установлено антивирусное программное обеспечение Касперского.

Издание отмечает, что все источники говорили на условиях анонимности, ссылаясь на правила обращения с секретными сведениями.

Основатель компании Евгений Касперский в своем Facebook, комментируя информацию, отметил, что его фирма не имеет отношения к данной ситуации и ничего не знает об этом. «Неприкосновенность нашей продукции играет основополагающую роль в нашем бизнесе, "Лаборатория Касперского" закрывает любые уязвимости, которые находит или про которые ей сообщают», — подчеркнул он, заявив о готовности работать с властями США, чтобы развеять обеспокоенность. Касперский призвал предоставить любую поддающуюся проверке информацию, которая позволит компании начать расследование.

Власти США в сентябре обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже. Министерство внутренней безопасности призвало все госучреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании. В «Лаборатории» обвинения отвергают. Компания заявляла, что стала жертвой политических игр.

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