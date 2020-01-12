Глава минобороны Британии допустил уход США от военного «лидерства в мире»

Великобритании стоит готовиться к ослаблению военной роли США в мире. Об этом в интервью The Sunday Times заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес.

Он заявил, что США «могут оставить лидирующие позиции в мире. Это будет плохо как для мира, так и для нас. Мысль об этом не дает мне спать по ночам», — сказал министр.

Уоллес напомнил о последних военных действиях Вашингтона — выводе своих войск из Сирии и просьбе к НАТО активнее участвовать в операциях на Ближнем Востоке. Это, по его мнению, значит, что президент США Дональд Трамп намерен проводить все более изоляционистскую внешнюю политику.

В связи с этим Лондону необходимо переосмыслить военную доктрину 2010 года, в которой указано, что Великобритания «всегда будет воевать вместе с американцами». «Наши вооруженные силы не должны более полагаться на США, на их воздушное прикрытие и самолеты-разведчики в будущих конфликтах», — резюмировал глава минобороны.

В конце ноября Королевский Объединенный институт оборонных исследований выяснил, что Сухопутные силы Великобритании не смогут противостоять России в случае вооруженного конфликта. Эксперты пришли к выводу, что у британцев «критическая нехватка» боеприпасов, артиллерийских орудий и транспорта. Модернизация армии Великобритании является «неотложным и критическим приоритетом».

Также в докладе отмечалось, что суммарная численность британской армии снижается девятый год подряд, а в бюджете министерства обороны может образоваться дыра в семь миллиардов фунтов стерлингов (576 миллиардов рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!