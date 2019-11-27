В Великобритании оценили готовность к войне с Россией

Сухопутные силы Великобритании не смогут противостоять России в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

Эксперты института пришли к выводу, что у британцев «критическая нехватка» боеприпасов, артиллерийских орудий и транспорта. Модернизация армии Великобритании является «неотложным и критическим приоритетом», говорится в докладе.

Также отмечается, что суммарная численность британской армии снижается девятый год подряд, а в бюджете министерства обороны может образоваться дыра в семь миллиардов фунтов стерлингов (576 миллиардов рублей).

В Минобороны страны не согласились с выводами RUSI и заявили, что Великобритания способна противостоять угрозе со стороны России. «Будучи крупнейшим спонсором НАТО по обороне в Европе, вооруженные силы Великобритании достаточно хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа в стране и за ее пределами», — отметили в ведомстве.

Ранее в ноябре шведский Институт оборонных исследований посоветовал НАТО укрепить оборону на границах с Россией. Авторы доклада проанализировали, как быстро альянс способен отреагировать на потенциальное нападение России на Прибалтику. Они подчеркивают, что в основном на развертывание войск в Польше и прибалтийских странах у НАТО уходит семь-восемь недель. Однако Москва справляется быстрее: за одну-две недели.

Отношения Москвы с США, членами Евросоюза и Украиной ухудшились в 2014 году. Это произошло после того, как Крым вошел в состав России по итогам референдума. Киев и страны Запада не признали результаты плебисцита. Британские войска были размещены в Восточной Европе для сдерживания потенциального нападения России на страны Балтии. Так, в Эстонии в настоящий момент дислоцировано около 800 британских военнослужащих.

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