В России ответили на призыв британского министра не полагаться на США

В ситуации, когда Великобритания выходит из ЕС, нужно рассматривать независимость в военной сфере от США. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отвечая на призыв министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса не полагаться на американскую сторону. Слова российского политика приводит RT.

Чепа считает, что в НАТО устали от давления США и политика военной доктрины Соединенных Штатов и ЕС сильно отличаются. По мнению парламентария, поэтому все чаще появляется информация о том, что все хотят определенной независимости от США.

Глава Минобороны Британии ранее заявил, что стране стоит готовиться к ослаблению военной роли США в мире. По его мнению, США могут оставить лидирующие позиции в мире. «Это будет плохо как для мира, так и для нас. Мысль об этом не дает мне спать по ночам», — сказал министр.

В связи с этим Лондону необходимо переосмыслить военную доктрину 2010 года, в которой указано, что Великобритания «всегда будет воевать вместе с американцами». «Наши вооруженные силы не должны более полагаться на США, на их воздушное прикрытие и самолеты-разведчики в будущих конфликтах», — резюмировал глава Минобороны.

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