Путин спрогнозировал будущее российской цивилизации

Будущее российской цивилизации будет зависеть от эффективности решения задач технологического развития. Такой прогноз дал президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции, прямая трансляция которого велась в группе Минпросвещения во «ВКонтакте».

Глава государства подчеркнул, что решать любую задачу можно эффективно исключительно на основе современных знаний с использованием больших данных и математических вычислений разного рода. Путин отметил, что достижения в любой отрасли сегодня чрезвычайно востребованы.

«Человеку очень важно научиться учиться самому, приобретать новые знания, переходить из одной области в другую, совершать открытия на стыке знаний, на стыке наук и дисциплин, а для того, чтобы иметь такой навык, нужно иметь фундаментальную базу основных знаний», — обратился президент к школьникам, отметив, что, если человек увлечен делом, он добьется результатов.

Ранее Владимир Путин заявил, что вся система образования в России возвращается к привычной работе после пандемии, но некоторые ограничения останутся, и их необходимо соблюдать.