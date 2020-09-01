Путин назвал современных коллаборационистов

Президент России Владимир Путин назвал современными коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны. Такое мнение он выразил во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», трансляция которого ведется на странице Министерства просвещения во «ВКонтакте».

По словам российского лидера, после Второй мировой был создан миропорядок, который действует и сегодня, но кому-то показалось, что этот порядок «можно и нужно» поменять, а для этого надо переписать историю.

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, (...) называют коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — сказал президент. Поэтому надо помнить и знать людей, защитивших страну и события, происходившие в военные годы, заключил он.

Всероссийский открытый урок «Помнить — значит знать» посвящен 75-летию Великой Победы. По данным «Интерфакс», урок смотрят больше пяти миллионов учащихся из 40 тысяч школ страны.

Ранее Путин на открытом уроке заявил, что российская система образования возвращается к привычной работе после пандемии, но некоторые ограничения останутся, и их необходимо соблюдать. Новый учебный год наступил 1 сентября, школьники будут учиться в очном формате.