Президент России Владимир Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, трансляцию ведет в среду, 24 июня, «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза», — заявил российский лидер.

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