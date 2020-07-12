Путина покоробили высказывания Зеленского о роли СССР во Второй мировой

Президент России Владимир Путин оценил высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, заявления Зеленского покоробили российского лидера. «Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема», — подчеркнул он.

Представитель Кремля также напомнил, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было завершение конфликта в Донбассе, что до сих пор не исполнено.

Ранее президент Украины призвал сограждан не спорить о Второй мировой войне, которую назвал крупнейшей катастрофой XX века. Зеленский выразил сожаление, что Вторая мировая до сих пор порождает споры в украинском обществе, была ли она «своей» или «чужой». «Думаю, нам не о чем спорить», — отметил президент, добавив, что война так или иначе задела каждую украинскую семью. Он призвал украинцев помнить, что они не только «выжили в той страшной войне», но и затем обрели собственное государство.

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