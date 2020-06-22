Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не спорить о Второй мировой войне, которую назвал крупнейшей катастрофой XX века. Заявление опубликовано в Telegram-канале главы государства.

Вторая мировая пришла на украинскую землю в сентябре 1939 года, а в украинскую столицу — 22 июня 1941-го, отметил Зеленский. «Сегодня, в День скорби и чествования памяти жертв войны, мы вспоминаем всех украинцев, которые пострадали от крупнейшей катастрофы ХХ века», — продолжил политик.

Он заявил, что Украина потеряла во Второй мировой войне 10 миллионов человек, 13 миллионов детей не родились из-за войны. «Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией», — отметил украинский лидер.

Зеленский выразил сожаление, что Вторая мировая до сих пор порождает споры в украинском обществе, была ли она «своей» или «чужой». «Думаю, нам не о чем спорить», — отметил президент, добавив, что война так или иначе задела каждую украинскую семью.

Он призвал украинцев помнить, что они не только «выжили в той страшной войне», но и затем обрели собственное государство.

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